Нефть может значительно подорожать

2017-09-29 10:28 | www.oxu.az | 5

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI упала на 0,07 доллара или 0,14% и составила 51,49 доллара за баррель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,17 доллара или 0,3% до 57,58 доллара.



Глава департамента S&P Dow Jones Indices Джоди Гунзберг в интервью CNBC заявила, что рост цен на нефть, наблюдающийся в последние недели, может продолжиться, поскольку на рынке наконец-то началась реальная ребалансировка. Она не исключает, что в случае дефицита предложения нефть может подорожать до 80 долларов за баррель, а, возможно, и до 85 долларов за баррель. По словам Д.Гунзберг, рост не будет мгновенным, структурная бэквордация и дефицит на рынке могут его поддержать.

Л.А.

