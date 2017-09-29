Обнародована программа визита Виталия Кличко в Азербайджан

2017-09-29 10:34 | www.oxu.az | 5

Мэр Киева Виталий Кличко посетит Азербайджан с 1 по 4 октября, сообщает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ.

В частности, в рамках поездки в Азербайджан В. Кличко планирует встретиться с президентом страны Ильхамом Алиевым, министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым и главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым.

В ходе встреч будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества между Баку и Киевом, а также двусторонние экономические, политические, научные и культурные связи.

Напомним, В. Кличко побывал в Баку в апреле этого года. В ходе визита он обсудил с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым вопрос перенятия украинской стороной опыта реставрации старинных зданий и строительства современной инфраструктуры.

Н.О.