Объявлена стоимость участия в испытательном экзамене по приему на госслужбу

2017-09-29 10:40 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в ГЭЦ, «онлайн-регистрация для участия в электронном испытательном экзамене» продолжится с 10:00 29 сентября до 18:00 3 октября.

Электронный испытательный экзамен будет проведен 5 октября в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Экзамен начнется в 10:00.

Желающие принять участие в электронном испытательном экзамене должны создать «Личный кабинет» на сайт ГЭЦ. Во время создания личного кабинета открывается счет. Стоимость участия в испытательном экзамене по приему на госслужбу составляет 30 манатов.

Для осуществления платежа можно воспользоваться различными способами оплаты. (Подробная информация предоставлена на сайте payment.dim.gov.az).

После создания «Личного кабинета» и поступления необходимой суммы на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте Государственного экзаменационного центра.