«Автош КАМАЗ» на улицах Баку – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-29 10:38 | www.oxu.az | 5

Экипаж 14-кратного победителя ралли «Дакар» - команды «КАМАЗ-Мастер» прибыл в Баку.

Как передает Oxu.Az, победитель ралли «Дакар 2015» и двукратный победитель ралли «Шелковый путь», заслуженный мастер спорта Российской Федерации Айрат Мардеев проехался на своем КАМАЗе вокруг Центра Гейдара Алиева.

Грузовик Айрата вести приблизительно 9 тонн. Максимальная скорость 170 км/ч. Разгон до 100км/ч занимает 8 секунд. Расход топлива 120-140 литров на 100 км.

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» пообещал устроить пробег на улицах столицы.

Отметим, что российская автогоночная команда, специализирующаяся на участии в ралли-рейдах, связана с автозаводом КАМАЗ, расположенном в городе Набережные Челны, Татарстан, Россия. В гонках выступает на автомобилях марки КАМАЗ. Экипажи «КАМАЗ-мастер» 14 раз становились победителями «Ралли Дакар» (ранее известное, как «Ралли Париж — Дакар»). В состав команды входят 5 обладателей Кубка мира, 8 мастеров спорта международного класса. «КАМАЗ-Мастер» признана сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков.

Наставником и бессменным руководителем команды все эти годы является мастер спорта международного класса Семён Якубов.

Напомним, что недавно племянник российского бизнесмена азербайджанского происхождения Вагифа Мамишова Илькин Мамишов разогнался на «спортивном» КАМАЗе до скорости 160 км в час, обогнав легковой автомобиль. Российская пресса писала, что бизнесмен купил грузовик племяннику за 4,8 млн рублей.

Э.А.

