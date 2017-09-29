Азербайджанские волейболистки поборются за выход в полуфинал Евро-2017

2017-09-29 10:41 | www.oxu.az | 4

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку пройдут заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, откроет игровой день сборная Азербайджана, которая встретится с Германией. Обе команды уже встречались на групповом этапе и тогда хозяйки площадки одержали победу – 3:1. Однако предстоящая игра по накалу обещает быть еще более напряженной и захватывающей. Как бы то ни было, подопечные Фаика Гараева являются безусловными фаворитами пары.

А затем на площадку выйдут Россия и Сербия.

Заключительные четвертьфинальные матчи Евро-2017:

18:00 Азербайджан – Германия

Азербайджан: Джейран Алиева, Ксения Позняк, Одина Байрамова, Айшан Абдулазимова, Алена Гасанова, Елизавета Самедова, Наталья Мамедова, Яна Кулан, Катерина Жидкова, Валерия Мамедова, Кристина Ягубова, Айнур Керимова, Полина Рагимова, Шафагат Габибова.

20:30 Россия – Турция