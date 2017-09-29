Сегодня на Евро-2017 волейбольная сборная Азербайджана сыграет в 1/4 финала с командой Германии

2017-09-29 10:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Женский чемпионат Европы по волейболу, проходящий в Азербайджане и Грузии близится к своему завершению. Из 16 участвовавших европейских сборных борьбу за титул чемпиона продолжают на 10 команд меньше. А сегодня круг претендентов сузится вообще до квартета, так как на Национальной арене гимнастики пройдут два сверхнапряженных по накалу и интересу заключительных четвертьфинальных матча.

Откроет игровой вечер второй акт азербайджано-немецкого волейбольного противостояния. Четыре дня на групповой стадии турнира назад дружина Фаига Гараева преподала наглядный урок 5-й команде Евро-2015 как надо играть на блоке и страховать в защитном ряду. Для выхода в полуфинал сборной Азербайджана необходимо снова сыграть "на одном дыхании", чтобы вывести из строя немецкую машину и выйти в полуфинал на Голландию. Плюс у национальной команды есть в зале лишние игроки - мониторинг городских касс и онлайн-продаж показал - болельщики "милли" раскупили все билеты на этот матч.

Примечательно, что в пользу волейболисток Азербайджана сказал Trend и главный тренер действующих чемпионок Европы из России Константин Ушаков. По его мнению, "эта команда стабильна, что показали матчи группового этапа". "Азербайджан играет на домашней арене, имеет оглушительную поддержку трибун, игроки и тренерский состав хотят пройти как можно дальше по турнирной сетке. И для этого есть все предпосылки", сказал российский специалист.

Возглавляемая им команда сегодня также проведет четвертьфинальную встречу с коллективом из Турции. Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев считает, что в этом матче определяющим станет характер игроков, их психологическая устойчивость. "Волей судьбы нам часто приходится играть с Турцией и в основном в четвертьфиналах. Команда очень тяжелая, мастеровитая. Когда сборная Турции выдерживает прием, у них очень хороший розыгрыш мяча, хорошо защищаются. Единственное - они допускают много ошибок, что на них не похоже. Но на одну игру может собраться любой соперник и выдать феноменальный матч, как это сделала команда Германии в игре против болгарок. Несмотря на то, что мы победили их в группе, предстоит психологически очень сложная игра навылет", - сказал представитель российской делегации.

(Автор: Шахин Кязимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)