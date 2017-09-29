Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителей Европейского Олимпийского комитета и международных спортивных организаций (ФОТО)

2017-09-29 10:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию в составе руководителей Европейского Олимпийского комитета, международных спортивных организаций и зарубежных национальных олимпийских комитетов, прибывших в Азербайджан для участия в юбилейном мероприятии, посвященном 25-летию Национального Олимпийского комитета Азербайджана, заседании Исполкома Европейских олимпийских комитетов, региональном форуме национальных олимпийских комитетов СНГ, прибалтийских стран и Грузии в Баку.

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