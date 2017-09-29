Президент Азербайджана принял представителей международных спортивных организаций

2017-09-29 10:55 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев принял состоящую из руководства международных спортивных организаций, иностранных НОК и Европейского Олимпийского комитета делегацию, прибывшую в Азербайджан для участия на мероприятии по случаю 25-летия Национального олимпийского комитета, заседании Исполнительного комитета европейского олимпийского комитета и региональном форуме национальных олимпийских комитетов СНГ, прибалтийских стран и Грузии в Баку.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.