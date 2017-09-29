Названа стоимость участия в тестовом экзамене для приема на госслужбу

2017-09-29 10:45 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр проведет электронный тестовый экзамен с целью более эффективной подготовки к тестовому этапу конкурса по приему на государственную службу.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, онлайн-регистрация для участия в электронном испытательном экзамене продолжится с 10:00 29 сентября до 18:00 3 октября.

Электронный испытательный экзамен будет проведен 5 октября в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, и начнется в 10:00.

Желающие принять участие в электронном испытательном экзамене должны создать «Личный кабинет» на сайте Центра. Во время создания личного кабинета открывается счет.

Стоимость участия на испытательном экзамене по приему на госслужбу составляет 30 манатов.

Для осуществления платежа можно воспользоваться различными способами оплаты. (Подробная информация предоставлена на сайте payment.dim.gov.az).

После создания «Личного кабинета» и поступления необходимой суммы на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте Государственного экзаменационного центра.

Э.А.

