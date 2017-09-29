В Мумбаи жертвами давки у железнодорожной станции стали 15 человек

2017-09-29 10:49 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Ранее сообщалось о 3 погибших.

По данным полиции, 20 человек получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел утром в пятницу на надземном переходе между станциями Прабхадеви (бывшая станция Элфинстоун Роуд) и станцией Парель, расположенном в южной части мегаполиса.

Точная причина происшествия пока не установлена, но, как отмечают СМИ, утром в пятницу на Мумбаи обрушился ливень, в результате многие жители города и его окрестностей решили воспользоваться пригородными поездами, опасаясь, что дождь приведет к подтоплению улиц и пробкам. В результате пассажиропоток в пригородных поездах вырос, а переход между станциями Прабхадеви и Парель при этом является одним из самых оживленных, так как связывает две ключевые железнодорожные линии – западную и центральную.