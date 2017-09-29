Назван самый кассовый фильм ужасов в истории кинемотографа

2017-09-29 10:53 | www.trend.az | 8

Хоррор Андреса Мускетти "Оно" вошел в историю кинемотографа, став самым кассовым фильмом ужасов, заявила глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Variety.

Фильм собрал в прокате уже свыше 500 миллионов долларов. Ранее самым кассовым хоррором считался фильм "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 миллион долларов.

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдёт в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — заявила Кролл.

Кинолента по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга повествует о семи подростках в городке Дерри, где пропадают дети, которых похищает жуткий клоун Пеннивайз.