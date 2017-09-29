Нарисованный Трампом эскиз продадут на аукционе

2017-09-29 10:50 | www.oxu.az | 4

Эскиз "Эмпайр-стейт-билдинг", который 12 лет назад нарисовал нынешний президент США Дональд Трамп, будет продан на аукционе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Интересно, что более десяти лет назад эскиз был продан всего за 100 долларов. Однако сейчас его стоимость может достигнуть 12 тысяч долларов. Часть вырученных средств, как отмечается, будет направлена на поддержку вещания общественного телевидения.

Эта картина будет выставлена на аукционе "Жюльен стрит", который пройдет в Лос-Анджелесе 19 октября.

Н.Г.