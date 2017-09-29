Россия запустила в космос ракету Протон

2017-09-29 10:52 | www.oxu.az | 4

Российская ракета Протон-М успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане и вывела в космос телекоммуникационный спутник AsiaSat-9, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Корреспондент.net.

"Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и космическим аппаратом AsiaSat-9 стартовала с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Через 9 минут 42 секунды с начала полета орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.

Телекоммуникационный спутник АзиаСат-9 разработан и изготовлен американской фирмой Space Systems/Loral по заказу Asiasat.

Этот космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это уже третий пуск ракеты-носителя Протон-М за полтора месяца.

Н.Г.