В структуре азербайджанского банка произошли изменения

2017-09-29 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В структуре азербайджанского Atabank произошли структурные изменения, говорится в информации, размещенной на официальном сайте банка.

Так, в структуре банка создано три новых департамента - по общим делам, управлению проектами и департамент безопасности.

Директором департамента по общим делам назначена Рена Сафарова, департамента безопасности - Заур Керимов, а департамента управления проектами - Эркин Асадов, который ранее занимал должность директора департамента информационных технологий.

Место Асадова в департаменте информационной безопасности занял Рауф Гасанов. Кроме того, произошло изменение в руководстве департамента маркетинга и коммуникаций. Директором этого департамента вместо Мехти Мустафаева назначен Орхан Гюльтекин.

В результате изменений также был назначен временно исполняющий обязанности директора департамента по банковским картам и электронным услугам. Им стал Орхан Мехтиев. Ранее эта должность была вакантной.

Согласно информации на официальном сайте Atabank, в настоящее время в структуре банка действуют 19 департаментов, позиция директора одного из которых - департамента внутреннего аудита банка, остается вакантной.

AtaBank функционирует с 1993 года. AtaBank после консолидации в 2017 году с Caspian Development Bank заметно упрочил свои позиции на финансовом рынке страны. В настоящее время, имея 31 филиал и отделение, банк занимает пятое место среди азербайджанских банков. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

По данным на первое июня 2017 года активы банка составили 607,3 миллиона манатов. Кредитный портфель Atabank в указанный период составил 546,1 миллиона манатов, а совокупный капитал - 142,7 миллиона манатов.

Официальный курс на 29 сентября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)