Министерство налогов провело тренинг для сотрудников Gilan Holding

2017-09-29 10:56 | www.apa.az | 4

Gilan Holding и Министерство налогов организовали для сотрудников Gilan Holding тренинг «Налоговые реформы: опыт и законодательство».

Как передает АПА-Экономикс, на вопросы сотрудников ответил заместитель генерального директора Департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Ниджат Иманов.

Директор администрации Gilan Holding Фуад Керимов сообщил, что в ходе тренинга были обсуждены чрезвычайно актуальные темы: «Были обсуждены вопросы, связанные с налогами - налог на добавленную стоимость, импорт, экспорт и продажи. Я думаю, что в конце этого года или в начале следующего года мы организуем очередной такой семинар».