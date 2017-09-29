Азербайджанский театр покинули 9 работников

2017-09-29 10:58 | www.oxu.az | 5

В Иреванском государственном азербайджанском драмтеатре им.Д.Джаббарлы начались массовые отставки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, несколько дней назад театр покинули еще 3 человека. Это актеры Айшен Мирзазаде, Марьям Галандарова и Ахлиман Аршадли.

Сообщается, что в тот же день 6 человек из технического состава подали заявление об увольнении директору Ифтихару Пириеву. Было отмечено, что покинули театр в знак протеста против неуважительного поведения директора.

A.C.

