Граждане Турции, посетившие оккупированный Нагорный Карабах, должны быть привлечены к уголовной ответственности - ASİMDER

2017-09-29 11:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, посетившие оккупированный Нагорный Карабах, должны быть привлечены к уголовной ответственности и выданы Азербайджану, сказал Trend в пятницу глава Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей.

По его словам, ASİMDER осуждает визит граждан Турции на оккупированные азербайджанские территории.

Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу уже долгие годы действуют в Турции при поддержке армянского лобби, издавая книги с целью признания так называемого «геноцида армян», сказал Гюльбей.

«При поддержке армянского лобби в Турции они издают книги против страны, обвиняя свой народ в вымышленном «геноциде армян», - сказал Гюльбей.

По его мнению, после попытки военного переворота в Турции и незаконного референдума на севере Ирака террористические Рабочая партия Курдистана (РПК) и движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) прилагают усилия для того, чтобы испортить отношения Турции с соседними странами.

«Визит этих лиц в Нагорный Карабах именно в преддверии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс не является случайностью и был организован намеренно, зная чувствительное отношение Азербайджана к этому вопросу», - сказал Гюльбей.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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