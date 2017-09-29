Президент Туркменистана отметил заслуги спортсменов и тренеров (ФОТО)

2017-09-29 11:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил почётными званиями «Заслуженный тренер Туркменистана» и «Заслуженный мастер спорта Туркменистана» тренеров и спортсменов – членов национальной сборной, внесших особый вклад в победу на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В копилке туркменских спортсменов 245 наград, из которых 89 – золотых, 70 – серебряных и 86 – бронзовых!

В торжественном мероприятии, состоявшемся в Центре общественных организаций, приняли участие председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, соответствующих министерств и ведомств, общественных организаций, политологи, тренеры, известные спортсмены.

В конференц-зале Центра общественных организаций туркменского лидера приветствуют участники церемонии.

Выступая перед собравшимися, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что было принято решение в торжественной обстановке наградить добившихся высоких результатов спортсменов и тренеров национальной сборной нашей страны, успешно выступившей на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Наши атлеты с триумфом выступили на Азиаде – завоевали 89 золотых, 70 серебряных, 86 бронзовых – в общей сложности 245 медалей, продемонстрировав всему миру стремительное развитие спорта в независимом Туркменистане, с удовлетворением констатировал глава государства.

Соревнования раскрыли колоссальный спортивный потенциал страны, сказал глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что победы наших спортсменов вывели V Азиатские игры на более высокий уровень.

Адресовав спортсменам и тренерам нашей страны искренние пожелания и впредь достойно представлять независимый нейтральный Туркменистан на международных спортивных соревнованиях регионального и мирового уровня, Президент призвал участников церемонии также прилагать все усилия для развития олимпийского движения, укрепления мира и взаимопонимания между народами планеты.

Речь главы государства была заслушана с глубоким вниманием и неоднократно прерывалось бурными аплодисментами.

В продолжение торжественного мероприятия Президент Туркменистана подписал Указы о присвоении почётных званий «Заслуженный тренер Туркменистана» и «Заслуженный мастер спорта Туркменистана» тренерам и спортсменам национальной сборной страны.

Заместитель Председателя Кабинета Министров С.Тойлыев зачитывает Указ.

В торжественной обстановке Президент Гурбангулы Бердымухамедов вручает тренерам памятные золотые знаки и удостоверения о присвоении почётного звания «Заслуженный тренер Туркменистана».

В числе удостоенных высокой государственной награды Туркменистана – известные тренеры из Федеративной Республики Германия, Турецкой Республики, Республики Узбекистан и Японии, которые внесли весомый вклад в достижение нашими спортсменами лучших показателей по конкуру, тяжёлой атлетике, курашу, футзалу.

Выразив огромную признательность главе Туркменистана за присуждение почётного звания «Заслуженный тренер Туркменистана», директор конной фирмы «Jeýkob Ferdezuçt GBR» Федеративной Республики Германия Катерина-Ирена Анна-Маргарета Якоб Геб Шрайнер отметила, что сегодняшняя дата стала для неё одним из незабываемых событий.

Выступавшая особо подчеркнула значение прошедших с 17 по 27 сентября по инициативе туркменского лидера в городе Ашхабаде в атмосфере высокого духовного подъёма при участии прославленных мастеров спорта и тренеров V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это международное спортивное мероприятие вызвало большой резонанс во всём мире, сказала Катерина Якоб.

Отметив масштабность работ, осуществляемых в нашей стране под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова по развитию туркменского спорта, в том числе конного, тренер из ФРГ выразила восхищение Олимпийским городком, возведённым в беломраморном Ашхабаде, некоторые объекты которого по праву вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сказала гостья, Олимпийский городок, построенный в соответствии с традициями национального зодчества и олицетворяющий превращение страны в цветущий край, поразил весь мир. Отметив высокие темпы развития Туркменистана, успехи, достигнутые во всех сферах, Катерина Якоб подчеркнула, что V Азиатские игры сыграли большую роль в приумножении международного авторитета страны.

«Участие в качестве тренера на прошедших здесь спортивных соревнованиях и в подготовке туркменских спортсменов по конкуру, а также высокая награда, полученная лично от Президента Гурбангулы Бердымухамедова, вызывает у меня чувство огромного волнения», – сказала немецкий тренер.

Ещё раз выразив огромную признательность за высокую оценку её работы, Катерина Якоб пожелала главе Туркменистана крепкого здоровья, долгих лет жизни, а туркменскому народу – процветания и мира.

Поздравив тренеров национальной сборной с присвоением почётного звания, Президент страны выразил уверенность, что они будут и впредь поднимать престиж отечественного спорта.

Затем в торжественной обстановке лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов вручил завоевавшим золотые медали на Играх «Ашхабад 2017» туркменским спортсменам памятные золотые знаки и удостоверения о присвоении почётного звания «Заслуженный мастер спорта Туркменистана».

От имени спортсменов страны, принимавших участие в V Азиатских играх, С.Батыров – обладатель 6 золотых медалей в соревнованиях по туркменской национальной борьбе гореш, поясной борьбе, алыш, выразил сердечную признательность туркменскому лидеру за столь высокую оценку. Отметив, что ему выпала большая честь представлять вместе с другими членами сборной страну, выступавший подчеркнул, что успех сборной Туркменистана – это результат огромного внимания Президента страны к развитию физкультурного движения и спорта высших достижений, а также упорных тренировок в современных, оснащённых новейшим оборудованием спортивных комплексах, в том числе в Олимпийском городке.

Как сказал С.Батыров, туркменский лидер, будучи горячим приверженцем регулярных занятий спортом и пропагандистом здорового и активного образа жизни, является в этом наглядным примером для молодёжи страны. Подчеркнув, что для всех спортсменов страны – огромная честь получить награды от Президента Туркменистана, выступавший заверил, что они приложат все усилия, чтобы ещё выше поднять престиж отечественного спорта, достигнув новых побед на спортивных аренах мира.

От имени тренеров и спортсменов страны С.Батыров преподнес главе государства велосипед.

Туркменский лидер отметил, что этот ценный подарок передаёт в дар музею.

Глава государства также сообщил, что особо отличившимся спортсменам выделяются квартиры в комфортабельных жилых домах.

По завершении церемонии награждения Президент Гурбангулы Бердымухамедов, ещё раз тепло поздравив с наградами спортсменов сборной Туркменистана, добившихся высоких результатов, пожелал всем крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, новых успехов.

Сфотографировавшись на память по их просьбе с участниками церемонии награждения, глава Туркменистана отбыл с места события.

Сегодня же в столице состоялась церемония вручения наград спортсменам – обладателям серебряных и бронзовых медалей V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также ценных подарков от имени Президента Туркменистана членам национальной сборной страны.