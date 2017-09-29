Президент Туркменистана: V Азиада продемонстрировала колоссальный вклад страны в утверждение мира и дружбы на планете

2017-09-29 11:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на церемонии награждения спортсменов и тренеров национальной сборной, состоявшейся 28 сентября.

Хочу с особой гордостью отметить, что представители национальной сборной с триумфом выступили на Азиаде – завоевали 89 золотых, 70 серебряных, 86 бронзовых – в общей сложности 245 медалей, продемонстрировав всему миру стремительное развитие спорта в независимом Туркменистане, - отметил глава государства.

Нынешние Игры вошли в ряд исторических событий особой значимости и для уверенно продвигающейся по пути мира, созидания и прогресса нашей страны, и для международного сообщества. Соревнования раскрыли колоссальный спортивный потенциал страны. Победы наших спортсменов вывели V Азиатские игры на более высокий уровень.

Искренне желаю спортсменам и тренерам нашей страны и впредь достойно представлять независимый нейтральный Туркменистан на международных спортивных соревнованиях регионального и мирового уровня. Призываю вас также прилагать все усилия для развития олимпийского движения, укрепления мира и взаимопонимания между народами планеты, - сказал Президент.

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни – важнейшие ценности, которые не ограничиваются лишь физической закалкой личности, но и совершенствуют мировоззрение. Эти ценности являются ключевыми показателями, обеспечивающими гармоничное социально-экономическое и культурное развитие нашего государства.

Мы рассматриваем физкультуру и спорт в качестве мощного ресурса, консолидирующего наше общество, вдохновляющего нас на великие достижения. В данном контексте, развитие этой сферы, обеспечение духовного совершенства и физического здоровья наших граждан мы провозгласили одним из приоритетов государственной политики.

Руководствуясь этими задачами, мы приняли государственные программы поддержки и развития физкультуры и спорта, подготовки спортсменов высокой квалификации, сформировали в стране развитую инфраструктуру с надёжной спортивной базой, отвечающей современным требованиям. В рамках реализации национальных преобразовательных программ направили значительные объёмы инвестиций на развитие массового физкультурно-оздоровительного движения, спорта высоких достижений. Во всех регионах страны, в том числе в Национальной туристической зоне «Аваза», построили соответствующие международным стандартам спортивные комплексы, а в Ашхабаде – великолепный Олимпийский городок, - подчеркнул туркменский лидер.

Хочу с гордостью отметить, что Декларация Международного спортивного конгресса «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» принята в качестве документа 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. А на состоявшейся в Швейцарии, городе Женеве, 36-й сессии Совета ООН по правам человека, по выдвинутой нами инициативе была единогласно принята Декларация «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

Всё это – исторические события, свидетельствующие о признании роста международного авторитета нейтрального Туркменистана, его решительных шагов на мировой спортивной арене.

Хочу особо отметить и деятельность волонтёров. Думаю, не будет преувеличением сказать, что на их долю выпала весомая часть работы по проведению V Азиатских игр. В дни Азиады тысячи добровольных помощников продемонстрировали зарубежным спортсменам и гостям высокую культуру, уважение, присущие нашему народу радушие и гостеприимство. Я полностью поддерживаю активное участие в политической, экономической, культурной и спортивной жизни страны нашей молодёжи, - сказал Президент.

Физическое и духовное здоровье укрепляет в человеке уверенность. Нашим юношам и девушкам необходимо с детских лет воспитывать в себе привычку заниматься спортом, чтобы прожить долгую жизнь и быть здоровым. Мы рассчитываем на нашу молодёжь в успешной реализации поставленных перед нами великих целей, а их можно достигнуть только благодаря созидательной работе, физическому и духовному совершенству, твёрдой уверенности в победе и успехе.

Каждый успех в спорте основывается на надёжной базе. Мы долгие годы самым серьёзным образом занимаемся развитием отечественного спорта. Спортсмены, спортивные общества, Национальный Олимпийский комитет, Государственный комитет Туркменистана по спорту – все мы сообща прилагаем для этого большие усилия.

Неслучайно, на международных первенствах наши спортсмены поднимаются на самые высокие ступени пьедестала почёта. Всё это – впечатляющие плоды этих совместных усилий.

V Азиатские игры, объединившие миллионы людей, повысили престиж Туркменистана на международной спортивной арене, ярко продемонстрировав наш колоссальный вклад в утверждение мира и дружбы на планете.

В Туркменистане физкультура и спорт будут и впредь развиваться ускоренными темпами. Твёрдо уверен, что на международных соревнованиях наша молодёжь внесёт достойный вклад в приумножение спортивного авторитета страны, - выразил уверенность Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Искренне поздравляю вас с наградами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, новых успехов в работе по приумножению международного авторитета страны, - сказал в завершение глава государства.