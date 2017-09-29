Москва, Санкт-Петербург, Баку: три сольных концерта EMINа

2017-09-29 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В декабре 2017 года известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) традиционно даст сольные концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт музыканта.

В Москве концерт состоится 11 декабря на сцене Crocus City Hall, в Санкт-Петербурге программа будет представлена 15 декабря в БКЗ "Октябрьский". Бакинских поклонников EMIN порадует 17 декабря, концертная программа будет представлена на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Артист представит как новую программу, так и свои известные и полюбившиеся слушателям песни.

Подготовка к зимним сольным концертам уже идет полным ходом. EMIN представит новый русскоязычный альбом, куда войдут исключительно дуэты, так что зрителей концертов ждут специальные звездные гости. Не изменяя традициям, EMIN будет петь в сопровождении оркестра.

(Автор: Джани Бабаева)