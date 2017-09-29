Лига арабских государств может помочь Ираку в ситуации с Курдистаном

2017-09-29 11:06 | www.oxu.az | 5

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Ибрагимом Джаафари предложил помощь панарабской организации в урегулировании ситуации вокруг Иракского Курдистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВЕСТИ.RU.

Ахмед Абуль Гейт поинтересовался позицией официального Багдада по поводу референдума о независимости Курдистана и спросил, чем Лига арабских государств может помочь. Он заверил собеседника, что готов сыграть действенную роль в процессе сохранения территориальной целостности Ирака.

Н.Г.