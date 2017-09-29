Спортивной составляющей жизни туркменского общества посвящена новая книга главы государства

2017-09-29 11:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В конференц-зале Центра общественных организаций Туркменистана состоялась презентация новой книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте». В торжестве приняли участие председатель Меджлиса, члены правительства, руководители военных и правоохранительных органов, общественных организаций, политологи, представители спортивной общественности, средств массовой информации.

В новой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова, название которой говорит само за себя, раскрывается важная роль и значение физкультуры и спорта в жизни человека и общества. Ведь регулярные занятия спортом – это воспитание силы духа, целеустремлённости и воли к победе, закалка характера и путь к совершенству.

Спорт – это ещё и мощный консолидирующий фактор, объединяющий людей вокруг высоких гуманистических идеалов, на деле утверждающий преимущества здорового образа жизни. В гармонии с духовным богатством спорт привносит в жизнь человека радость и энергию, положительные эмоции и красоту.

На страницах нового издания также рассказывается о проделанной в Туркменистане огромной работе и ныне предпринимаемых целенаправленных мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа славные многовековые традиции.

Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, с каждым годом наша страна обогащает свой опыт как организатор международных соревнований. Будучи неизменно привержен высоким гуманистическим идеалам Олимпийского движения, нейтральный Туркменистан вносит достойный вклад в укрепление плодотворного сотрудничества на этом направлении в региональном и глобальном масштабе. В данном аспекте особое внимание в новой книге уделяется V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, их программе и участникам. Приведены также сведения о ранее проведённых Азиатских играх и их результатах.

Один из разделов посвящён достопримечательностям Туркменистана, внесённым в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. В их числе – украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна и Центр водных видов спорта Олимпийского городка.

В отдельный раздел вошли официальные выступления Президента Гурбангулы Бердымухамедова и поздравительные Обращения главы государства к участникам международных форумов и конференций. Завершает книгу Обращение к спортсменам национальной сборной Туркменистана.

Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на высоком полиграфическом уровне на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована красочными фотоматериалами.