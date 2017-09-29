Туркменские парламентарии обсудили итоги Игр «Ашхабад 2017»

2017-09-29 11:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Меджлисе состоялось торжественное совещание с участием депутатов и специалистов национального парламента, представителей общественных организаций, посвящённое итогам V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как отмечали выступавшие, Туркменистан блестяще справился с возложенной на него ответственностью – проведением спортивного мероприятия высокого уровня. С успехом проведя столь широкомасштабные международные соревнования, столица Туркменистана в очередной раз выступила в качестве миротворческого центра, выполнив благородную миссию сближения культур и народов.

Состязания объединили около 6 тысяч представителей 64 стран Азии, Океании и команду беженцев, впервые принявшую участие в Азиатских играх. В честной спортивной борьбе наши атлеты завоевали первое общекомандное место, продемонстрировав всему миру то огромное внимание, которое уделяет глава государства вопросам здоровья туркменистанцев, развитию массового физкультурного движения и спорта высших достижений.

По случаю успешного проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам спортсменам, внёсшим большой вклад в развитие туркменского спорта, были вручены государственные награды и вышедшая в свет в эти дни новая книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – путь к дружбе, здоровью и красоте».

В ходе совещания в соответствии с Постановлением Меджлиса Сердару Бердымухамедову были вручены свидетельство и нагрудный знак о присвоении почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» («Заслуженный тренер Туркменистана»). Так были отмечены его заслуги за личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.