Илон Маск представил проект новой ракеты на конгрессе в Австралии

2017-09-29 11:12 | www.oxu.az | 5

Основатель компании SpaceX Илон Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет возможно доставлять людей на Марс для его колонизации.

Как передает Oxu.Az, на сайте компании SpaceX прошла прямая трансляция выступления.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название BFR. Длина новой ракеты составит 109 м, на ней будет установлен 31 двигатель. Полезная нагрузка составит более 4400 тонн.

Сам космический корабль длиной 48 метров будет вмещать до 120 человек — по трое в каждой из 40 кабин.

По словам Маска, новая ракета будет стоить гораздо дешевле, чем другие ракеты-носители. Кроме того, его можно будет использовать повторно.

«Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их», - высказался он.

Финансировать программу Маск предполагает за счет средств, которые его компания SpaceX получает за запуск спутников.

Н.О.