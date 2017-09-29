Президент Туркменистана наградил тренеров, победителей и призёров Игр ценными подарками

2017-09-29 11:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - От имени Президента Туркменистана спортсмены, удостоенные на Играх «Ашхабад 2017» золотой медали, получат легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive»; обладатели серебряных медалей – 5000 (пять тысяч) долларов США; бронзовые призёры - 3000 (три тысячи) долларов США; тренеры победителей и призёров - легковые автомобили марки «Toyota Camry GL Executive».

Денежные средства будут выделены из сэкономленных средств фонда Исполнительного комитета по подготовке V Азиатских игр.