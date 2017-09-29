В одном из турецких аэропортов открылся новый терминал

2017-09-29 11:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В провинции Чанаккале на северо-западе Турции началась церемония открытия нового терминала аэропорта Canakkale.

«В рамках строительства нового терминала также была увеличена длина взлетно-посадочной полосы с 1800 метров до 2400 метров, ширина - с 30 до 45 метров», - сказали Trend в четверг в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций страны.

В ведомстве сообщили, что старый терминал аэропорта будет функционировать в качестве VIP-терминала.

Строительство нового терминала в аэропорту Canakkale началось в 2015 году.

Данный аэропорт был сдан в эксплуатацию в 1995 году. По данным на конец августа 2017 года, пассажиропоток составил 121 591 человек, что на пять процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде грузопоток составил 702 тонны, увеличившись за год на 17 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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