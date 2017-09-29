Официальный Ереван сопротивляется евроинтеграции

2017-09-29 11:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный Ереван, несмотря на заверения в готовности выстраивать отношения с ЕС, на деле изо всех сил сопротивляется евроинтеграции.

Особенно хорошо это продемонстрировала история с законопроектом о выходе из пророссийской инициативы ЕАЭС, на которую в 2013 году Ереван как раз и променял почти готовое соглашение об ассоциации с Европой.

Парламент Армении мог выступить против инициативы о выходе из членства в ЕАЭС, однако, законопроект не допустили даже до слушаний. «Армения достигла некой опасной точки, когда инициатива отвергается не в содержательной плоскости, а закрывается даже легальный путь к политическому дискурсу на эту тему. Вчера постоянная парламентская комиссия по внешним отношениям соотношением голосов 10 – «за», 1 – «против» вынесла негативное заключение предложению фракции блока «Елк», согласно которому предусматривалось создание временной комиссии для обсуждения выгод и ущерба от членства Армении в ЕАЭС», - пишет Первый информационный.

Это нелепо даже в случае Армении, потому что отвергается, по сути, не сам вопрос, а практически ставится табу на его обсуждение, на институт парламентских дебатов и дискурса, говорится в статье.

Характерны также нервные реакции армянских чиновников на любое упоминание процесса евроинтеграции страныв преддверии подписания нового соглашения с ЕС.

Замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян прокомментировал в беседе с tert.am заявление главы делегации ЕС в Армении Петра Свитальски, который сказал, что Армения не может ждать визовой либерализации и должна заранее выполнить свое «домашнее задание» по реформам.

Назарян сказал, что если Свитальски имеет в виду реформы, предусмотренные переговорами о визовом режиме, то Армения давно к ним приступила, и в ЕС об этом хорошо знают. Другое дело, что качество выполнения требований ЕС оставляет в Армении желать лучшего, но об этом армянский чиновник упомянуть забыл.

Подобная реакция на заявление посла Свитальски не новость в кругах армянской элиты.

Высказывания министра юстиции Давида Арутюняна, который обвинил посла в превышении полномочий и вмешательстве во внутренние дела Армении, еще менее дипломатичны. Так, министр резко отреагировал на справедливое заявление посла Свитальски по поводу дефицита доверия к ЦИК Армении и совета привлечь в комиссию представителей гражданского общества.

МИД тогда попытался исправить ситуацию, намекая, что Арутюнян поспешил с оценками, создав проблемы в отношениях с ЕС.

Как бы то ни было, чем меньше времени остается до саммита "Восточного партнерства" в ноябре, в ходе которого предусмотрено подписание Рамочного соглашения между Арменией и ЕС, тем больше нервничают армянские чиновники, которые понимают, что даже малая толика реформ, которых требует от них Евросоюз, больно ударит по ним самим – коррумпированным до мозга костей и дрожащим за свои кресла.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)