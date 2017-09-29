Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Самухе

2017-09-29 12:01 | www.apa.az | 5

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял жителей города Гянджа, Самухского, Дашкесанского, Гядабейского, Гёйгёльского районов, а также временно размещенных в этих районах вынужденных переселенцев.

Как сообщает западное бюро АПА, большинство из рассмотренных министром обращений были решены на месте. К.Гейдаров дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур министерства для оперативного решения ряда других обращений в соответствии с законодательством.

Кроме того, граждане, обратившиеся в связи с кадровыми и другими вопросами, были приняты заместителями министра и руководителями соответствующих главных управлений и структур министерства.