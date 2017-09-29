На Украине расстреляли муниципального депутата

2017-09-29 11:25 | www.oxu.az | 6

На Украине неизвестные расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, нападение на народного избранника произошло в гаражном комплексе недалеко от городского кладбища.

Как предварительно установили правоохранители, преступники использовали автомат Калашникова. Они дождались, пока депутат поставит свою машину в гараж, после чего открыли огонь по мужчине, а затем скрылись. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, к расследованию также подключена СБУ.

Сообщается, что совсем недавно Михаил Бинусов был назначен на должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкасс. Одной из главных его задач на этом посту была борьба с коррупцией в департаменте.

Н.О.