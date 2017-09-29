EMIN даст концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Баку – ФОТО

2017-09-29 11:29 | www.oxu.az | 5

В декабре 2017 г. EMIN традиционно даст сольные концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

11, 15, и 17 декабря артист представит как новую программу, так и свои известные песни.

Подготовка к сольным зимним концертам идет уже полным ходом. EMIN представит новый русскоязычный альбом, куда войдут исключительно дуэты, так что зрителей концертов ждут специальные звездные гости. Не изменяя традициям, EMIN будет петь в сопровождении оркестра.

Билеты в продаже уже совсем скорo.

A.C.

