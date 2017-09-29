Армяне борются за память очередного армянского палача, на этот раз в Казахстане

2017-09-29 12:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Казахские активисты города Актобе потребовали от местных властей снести стелу посвященную памяти Левона Мирзояна очередного армянского фашиста, которого сами армяне считают героем, сообщают казахские СМИ.

Ранее, Казахстан уже попытался избавиться от памяти палача Мирзояна, переименовав улицу Левона Мирзояна в Астане в улицу имени академика Каныша Сатпаева.

Принятию такого решения власти страны побудило опубликованное письмо из российского госархива, в котором содержится просьба Левона Мирзояна, назначенного в 1933 году Первым секретарем Казахской ССР.



В датированном от 2 декабря 1937 года письме на имя Сталина под грифом «секретно» он пишет, что квота на репрессию восьми тысяч «антисоветских элементов» первой категории и восьми тысяч второй категории была использовано полностью. Лимит был превышен на 1600 человек. Далее он просит дать разрешение на репрессию еще 1600 человек по первой и второй категориям.

После публикации этого письма, в Казахстане не раз поднимался вопрос о переименовании всех улиц, названных в честь него и удалении всей информации в школьных учебниках.

Разумеется, армяне, проживающие в Казахстане, были возмущены таким отношениям к армянским фашистам и палачам. Тогда одним из первых свое возмущение по поводу переименования улицы Мирзояна выразил руководитель Армянского культурного центра в Казахстане Артуш Карапетян.

Сегодня представители армянской диаспоры вновь не желают забвения армянского позора, выступая категорически против сноса стелы. Более того, со всей циничность, на которую способны лишь армянские националисты, они утверждают, что Казахстан должен быть благодарен Левону Мирзояну.

Однако, власти казахского города Актоба подтвердили, что стела на официальном учете нигде не состоит и не входит в список объектов историко-культурного наследия. А значит, снести ее есть все основания.

Тем временем в городском маслихате уже одобрили документ о переименовании улицы Мирзояна в честь Алихана Бокейханова. Теперь предложение должна рассмотреть республиканская ономастическая комиссия.

Трепетное отношение некоторых армян к своим «героям», которые в любом современном обществе считаются преступниками, не новость.

К примеру, армянские власти и некоторые обыватели считают своим национальным героем самого настоящего армянского фашиста Гарегина Нжде, создателя "Армянского легиона" вермахта.

По всей Армении стоят памятники посвященные тем фактам армянской истории, который любой нормальный человек попытался бы забыть.

Существование пугающих тенденций в современной Армении - поклонение насилию и преступной идеологии фашизма, хорошо соответствует оккупационной политике властей, которые не жалеют человеческой жизни для поддержания своих захватнических амбиций. Понятно, что когда цветы к памятнику "герою армянского национально-освободительного движения, выдающемуся военному и политическому деятелю" самолично возложил президент Армении Серж Саргсян, который трепетно относится к фашизму в целом и к Нжде в частности, миру стоило бы задуматься об адекватности армянского руководства.

Однако, вместо раскаяния в содеянном, со стороны армянских властей полились речи, оправдывающие действия армянского фашиста, который был вдобавок ко всему еще и назван национальным героем.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)