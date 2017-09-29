Уверен, что незаконно посетившие Карабах граждане Турции скоро будут переданы Азербайджану - депутат

2017-09-29 12:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Посещение оккупированных армянами азербайджанских территорий и озвучивание антиазербайджанских обращений группой турецких граждан является оскорблением и для Турции, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что армяне исторически предъявляли территориальные претензии к Турции, и сегодня обвиняют ее в вымышленном «геноциде армян».

«Армяне совершили Ходжалинский геноцид, так как в Ходжалы жили азербайджанцы. Участие граждан Турции в мероприятии, проведенном на оккупированных азербайджанских территориях - это неуважение как к Азербайджану, так и к Турции. Их шаг непонятен. Азербайджан и Турция – братские страны. Уверен, что незаконно посетившие Карабах граждане Турции скоро будут переданы Азербайджану», - сказал Гусейнов.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)