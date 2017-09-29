Официальный представитель Госдепа США находится с визитом в Азербайджане

2017-09-29 12:17 | www.apa.az | 5

Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепартамента США по Европе и Азии, госпожа Алисиа Эллисон находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили АПА в посольстве США в Азербайджане, визит начался вчера. А. Эллисон была назначена на эту должность недавно. Визит носит ознакомительный характер. В рамках визита она встретится и проведет переговоры с разными лицами для получения информации об Азербайджане, вопросах и проблемах.

Отметим, до этого Алисиа Эллиосн занимала пост директора политических тренингов в Институте внешней службы Госдепартамента.

Также она занимала должности главы отделения внешней политики в Отделе политики посольства США в Москве, главы политического отдела в посольстве в Никосии, сотрудника Исполнительного секретариата Госдепартамента в Вашингтоне.

Также госпожа Эллисон работала в Мехико и Стамбуле.