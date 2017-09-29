Стали известны детали завещания умершего основателя журнала Playboy

2017-09-29 11:32 | www.oxu.az | 5

Скончавшийся на 92-м году жизни основатель легендарного журнала PlayboyХью Хефнер накопил около 45 миллионов долларов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

После его смерти журналисты выяснили, кто станет обладателем многомиллионного наследства - согласно завещанию Хефнера, почти все деньги разделят между собой его дети — трое сыновей Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер.

Часть имущества отойдет университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям. Примечательно, что в документе не оказалось имени его последней жены Кристал - еще в 2012 году перед свадьбой Хью Хефнер потребовал, чтобы модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти не получает ничего.

Единственное, что сможет забрать Кристал, — украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака. Но и этого 31-летней модели может хватить на несколько лет безбедной жизни. Например, ее обручальное кольцо с увесистым бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

A.C.

