Команда "Deloitte" стала участником чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18

2017-09-29 12:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Deloitte" стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании Azfargroup.

Компания "Deloitte" в Азербайджане оказывает полный спектр профессиональных услуг в области аудита, консалтинга, консультирования по налогообложению и праву, а также корпоративных финансов. В компании также уделяется особое внимание спорту, пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. В частности, в 2016 году была создана футбольная команда "Deloitte", которая завоевала второе место на первом чемпионате "Big4 Football Championship". Команда решила принять участие в организованном компанией ASEP (AZFAR SPORTS EVENTS AND PROMOTION) турнире по мини-футболу в новом формате ABL Cup 2017/18, что является особым дополнительным стимулом для развития успеха.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

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(Автор: Вугар Иманов)