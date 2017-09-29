Нефтяная корзина ОПЕК подешевела

2017-09-29 12:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 28 сентября составила 55,59 доллара за баррель, что на 0,48 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу, так как трейдеры опасаются возможных последствий ситуации вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана и неоднозначно оценивают данные EIA о запасах в США.

По состоянию на 11:57, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05 процента — до 57,44 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,04 процента — до 51,54 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)