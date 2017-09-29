Причиной ухода Азера Захида с ATV стала драка с режиссером

2017-09-29 11:37 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, известный ведущий Азер Захид покинул телеканал ATV. Сейчас он находится на отдыхе в Дубае.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azxeber.com, выяснилось, что Азер Захид покинул телеканал еще несколько недель назад.

Причиной стал конфликт с режиссером Рауфом Оджагвердиевым. Сообщается, что ведущий и режиссер подрались во время съемки очередного выпуска проекта Top ulduzlar. По этой причине часть выпуска не пошла в эфир. Из-за этого Азер Захид принял решение покинуть телеканал.

Отметим, что после смены руководства телеканала Рауф Оджагвердиев был уволен.

А.С.

