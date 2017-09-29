30 сентября объявлен для банков в Азербайджане рабочим днем

2017-09-29 12:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 30 сентября, суббота, будет для банков Азербайджана рабочим днем, сказал Trend в пятницу председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По его словам, банки будут работать в обычном штатном режиме. Такое решение было принято Центральным банком Азербайджана для завершения до конца этого месяца всех расчетных процедур, добавил он.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Азербайджана направил письмо банкам, в котором сообщалось, что 30 сентября 2017 года объявляется для банков рабочим днем.

“Проведение расчетно-кассовых операций 30 сентября 2017 года сделано с учетом важности обеспечения завершения расчетов по поступлениям в государственный бюджет”, - говорится в письме ЦБА.

(Автор: Азад Гасанли)

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