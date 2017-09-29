Международный банк Азербайджана представляет новую кампанию для работников прокуратуры ®

2017-09-29 12:31 | www.apa.az | 5

Международный банк Азербайджана подготовил особое предложение ко «Дню работников прокуратуры». Работники вышеупомянутой структуры, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт МБА, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 29 сентября по 6 октября.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 25%

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредита без комиссии

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.