МИД Азербайджана выразило отношение к референдуму в Иракском Курдистане

2017-09-29 12:33 | www.apa.az | 4

«Азербайджанская Республика признает и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Ирак».

Об этом АПА заявил главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя события в Ираке после проведенного в региональной области Курдистан Республики Ирак референдума.

«Азербайджан сторонник решения вопросов между центральным правительством Республикой Ирак и иракской региональной областью Курдистан путем взаимопонимания и диалога в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака», - сказал Х. Гаджиев.