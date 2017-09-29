США сократят дипмиссию в Гаване

2017-09-29 11:43 | www.oxu.az | 5

США планируют сократить число сотрудников посольства в Гаване.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, такое решение принято Вашингтоном после "акустических атак", повлиявших на здоровье некоторых американских дипломатов на Кубе.

Сокращение может затронуть дипломатов, отъезд которых не повлечет значительных изменений в работе посольства.

В свою очередь CBS отмечает, что речь идет о "массовом отзыве сотрудников посольства США на Кубе". Ожидается, что полностью посольство закрыто не будет.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что США рассматривают вероятность закрытия посольства на Кубе.

Н.О.