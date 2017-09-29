Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ирака - МИД

2017-09-29 12:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ирака, сказал в пятницу Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя проведение референдума в Курдской автономии Ирака.

"Азербайджан - приверженец решения вопроса между центральным правительством Ирака и Курдской автономией мирным путем в условиях взаимопонимания и диалога в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака", - сказал Гаджиев.

Напомним, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела референдум, который не был признан международным сообществом.