У берегов Мексики произошел сильный подземный толчок

2017-09-29 11:50 | www.oxu.az | 5

Эксперты оценивают это землетрясение как "разрушительное".

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья Мексики, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на Корреспондент.net.

Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 15.03 градуса северной широты и -92.78 градуса западной долготы. Он находился в 55 км к западу от города Тапачула.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Сейсмическая активность в Мексике отмечается с начала сентября.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,1, произошедшие 19 сентября, привели к масштабным разрушениям.

Обрушились десятки зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения. В результате землетрясения погибли более 330 человек.

Н.Г.