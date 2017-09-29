В Кабмине Узбекистана вводится должность полномочного представителя в парламенте

2017-09-29 12:50 | www.trend.az | 5

Президент Узбекистана 28 сентября подписал постановление, которым вводится должность полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе, пишет Газета.уз.

Как отмечается в документе, решение направлено на совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия Кабинета Министров с палатами Олий Мажлиса, повышение эффективности его участия в законотворческом процессе и осуществлении парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти, а также усиление ответственности правительства за реализацию задач социально-экономического развития страны.