Дуров готов закрыть Telegram в России

2017-09-29 11:58 | www.oxu.az | 4

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не исключил, что его компания может в одностороннем порядке остановить работу Telegram в России и Иране, сообащает Оxu.az со ссылкой на Life.

Сделано это будет, как уточнил разработчик, из-за оказываемого давления на его компанию со стороны российских и иранских властей.

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», - написал Дуров в своём телеграм-канале.

Как сообщал "Лайф", создатель мессенджера Павел Дуров ранее написал, что на Telegram составлен протокол о нарушении "закона Яровой" в связи с отказом предоставить спецслужбам ключи шифрования.

Н.Г.