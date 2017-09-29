Опыт Казахстана по модернизации общественного сознания будет использован в Азербайджане

2017-09-29 12:55 | www.trend.az | 4

Программная статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» концептуально показывает те векторы развития, которые нужны не только Казахстану. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» высказал доцент UNESCO, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАН Азербайджана, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По его словам, Президент Нурсултан Назарбаев сформировал современный образ казахстанцев.

Ученый сообщил, что вдохновленный инициативой Президента Казахстана Н.Назарбаева Центр истории Кавказа совместно с Министерством образования и другими государственными ведомствами Азербайджана готовит образовательную программу по тюркской культуре и истории. Готовится сакральная карта Азербайджана тюркских следов и уже подготовлены три проекта, в рамках которых подготавливаются познавательные материалы для детей, создаются карты и литература, которая поможет доносить до своих детей ныне скрытые и неизвестные страницы истории региона.

В перспективе рассматривается возможность на основе идей модернизации разработать общую концепцию тюркского наследия. «Мы, группа ученых Центра истории Кавказа, многие годы исследующих тюркскую историю, готовы оказать поддержку», - сказал он. Как отметил Гусейнов, сотрудники центра активно участвуют в проектах, которые реализует Казахстан по исследованию кыпчакского наследия.

По словам директора центра, на Южном Кавказе сохранились очаги тюркской и кыпчакской культуры. В Азербайджане они частично представлены в Газахском районе, где сохранился свой говор и диалект. Некоторые элементы культуры, быта и кухни говорят о сохранении там кыпчакской культуры, которую чтят и помнят.