Казахстан, Беларусь и Россия обсуждают вопросы взаимодействия в сфере ЧС

2017-09-29 12:58 | www.trend.az | 3

В Астане проходит V заседание совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МВД Республики Казахстан и МЧС Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании рассматриваются вопросы подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС, приграничного сотрудничества по вопросам реагирования на ЧС трансграничного характера, обеспечения безопасности на водных объектах, обмена опытом по вопросам предупреждения селей и использования данных космического мониторинга, подготовки сил и средств к реагированию на возможные землетрясения, тушения пожаров.

«Основными задачами совместной коллегии являются определение стратегических направлений и форм совместной деятельности, порядка взаимодействия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям трех стран, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, в том числе на приграничных территориях стран-участниц совместной коллегии, организация взаимодействия в области профессионального обучения и повышения квалификации специалистов, подготовки населения к действиям в экстремальных условиях, разработки программ и учебных пособий по данному направлению деятельности, совершенствование и развитие материально-технической базы, разработка и реализация совместных программ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», - отметил в своем выступлении министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

По итогам заседания планируется принять протокол, где по каждому блоку вопросов будут даны поручения по дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом и выполнению мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

В трехсторонней совместной коллеги принимают участие министр по ЧС Беларуси Владимир Ващенко, министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков.

По предложению министра МЧС России следующее заседание трехсторонней Коллегии пройдет осенью в Алтайском крае Российской Федерации.