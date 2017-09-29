В Индии из-за давки на железнодорожной станции погибли 22 человека

2017-09-29 12:52 | www.apa.az | 6

По меньшей мере 22 человека погибли в давке на железнодорожной станции в индийском Мумбаи.

Как сообщает АПА со ссылкой на russian.rt.com, об этом заявил представитель железнодорожной компании.

Отмечается, что около 27 человек пострадали.

По данным представителей железнодорожного оператора, много людей скопилось на станции из-за дождя, после того как он прекратился, произошла давка.

Также, по данным СМИ, панику могло вызвать короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере двое погибли из-за давки во время футбольного матча в ЮАР.