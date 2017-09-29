В Баку привезли автомобиль, в котором застрелили Ленкоранского – ФОТО

2017-09-29 12:07 | www.oxu.az | 8
Автомобиль, в котором расстреляли азербайджанского «вора в законе» Ровшана Ленкоранского, находится в Азербайджане.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на unikal.org, автомобиль Джаниева Range Rover с госномерами 90 ND 011 на днях был доставлен в Баку в связи с завершением следствия.
Сообщается, что автомобиль держат на даче Ровшана Ленкоранского в Баку.
Напомним, что Джаниев в ночь с 17 на 18 августа 2016 года подвергся вооруженному нападению в Стамбуле и умер в больнице от полученных ран.