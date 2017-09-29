Межбанк Азербайджана предлагает работникам прокуратуры наличные кредиты на льготных условиях

2017-09-29 13:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил особое предложение ко «Дню работников прокуратуры». Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, работники вышеупомянутой структуры, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт МБА, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 29 сентября по 6 октября.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%, начиная с 25%

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.